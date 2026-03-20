Corrientes entre las ciudades más calurosas del país: a qué hora llegan las lluvias

En una jornada de calor agobiante, la provincia de Corrientes volvió a ser protagonista del mapa térmico nacional. De acuerdo al reporte de este viernes de las 16 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tres localidades se posicionaron dentro del "top 10" de los puntos más calientes de la Argentina, con sensaciones térmicas que superaron ampliamente los 40 grados en el norte provincial.

El ranking del calor en la provincia

La intensidad del sol y la elevada humedad configuraron un escenario de sofoco en gran parte del territorio:

Ciudad de Corrientes: ocupó el sexto lugar nacional con una temperatura de 35,5°C, pero una sensación térmica de 41,5°C .

Mercedes: se ubicó en el octavo puesto con 34°C de temperatura y 36°C de térmica.

Paso de los Libres: cerró el noveno lugar del ranking con 33,6°C y una térmica de 37°C.

Alerta amarillo: tormentas y ráfagas para el sábado

Pese al calor extremo, el organismo nacional emitió una advertencia para este sábado que alcanza a toda la provincia. Se espera que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

Los detalles del alerta incluyen:

Fenómenos asociados: actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en períodos cortos.

Vientos: se prevén ráfagas que pueden superar los 80 km/h .

Precipitación acumulada: se estiman valores de entre 30 y 60 mm, aunque estas cifras podrían verse superadas de forma puntual en algunas zonas.

Se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios ante la posible llegada del frente de tormenta, especialmente en lo que respecta a la limpieza de desagües y el resguardo de objetos que puedan ser desplazados por el viento.