Corrientes: cómo funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo

La Municipalidad de Corrientes comunicó cómo se prestarán los servicios en la ciudad durante el lunes 23 y martes 24 de marzo, día no laborable con fines turísticos y feriado nacional por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La Secretaría de Servicios Públicos confirmó que la recolección de residuos funcionará normalmente en toda la ciudad ambos días. También estarán operativos la recolección diferenciada y los Puntos Verdes.

El Tribunal de Faltas atenderá de 8 a 16 para trámites abreviados de secuestros comunes y retiro de vehículos. El lunes, el Juzgado de Faltas Nº1 estará de guardia para trámites urgentes, únicamente alcoholemias, de 9 a 15.

La Dirección General de Defunciones abrirá de 7 a 19 en el cementerio San Juan Bautista para inhumaciones, traslados urgentes e introducción de cenizas. El cementerio San Isidro Labrador, en barrio Laguna Brava, atenderá de 7 a 17 ambos días para visitas e inhumaciones.

Los Puntos de Atención Sube y el estacionamiento medido no funcionarán, aunque habrá guardias de inspección en la oficina de calle Belgrano 2157.

Los mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos trabajarán normalmente el lunes, y el martes abrirán solo de 7 a 13. Los Paseos de Compras “El Piso”, zona Norte, “Ex Vía” y del Puerto atenderán de 9 a 21 ambos días.

Los Centros de Informes Turísticos tendrán guardias: Plaza Vera, de 7 a 22; El Puerto, de 7 a 15; Plaza Cabral, de 15 a 21; Terminal, de 8 a 20; y Promo Truck de Costanera Sur, de 9 a 21.

Las Ferias de la Ciudad se realizarán el martes 24 en plaza Torrent y Los Amigos, de 8 a 13. Además, habrá guardias de Tránsito, Guardia Urbana y ambulancias municipales.

No habrá atención en Acor, Centro Emisor de Licencias, Caja Municipal de Préstamos, Salas de Atención Primaria de la Salud ni en otras oficinas administrativas municipales.