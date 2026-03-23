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Manejaba borracho y se estrelló contra una casa en Corrientes

El hecho se registró en horas de la madrugada de este lunes en la capital correntina. 

Por El Litoral

Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 11:43

Un hombre en estado de ebriedad protagonizó durante la madrugada de este lunes un accidente vial tras chocar contra una casa y un automóvil estacionado en la capital correntina. 

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Juan Romero y Suipacha, cuando el conductor de un Volkswagen Escarabajo blanco (VW Beetle) perdió el control y embistió  a la propiedad y a un vehículo de color rojo que se encontraba en el garage.

Según informó la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes, el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó 2,32 gramos de alcohol en sangre, confirmando que manejaba en estado de ebriedad.

El choque provocó daños materiales en la vivienda, el vehículo estacionado y en el automóvil del conductor. Hasta el momento no se difundió la identidad del hombre involucrado.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes por conducción bajo efectos del alcohol y daños a terceros, mientras se evalúa la magnitud de los perjuicios materiales.

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