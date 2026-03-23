Corrientes: intensa búsqueda de un hombre desaparecido

La Policía de Corrientes solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de un hombre que desapareció en el interior provincial.

Se trata de Leonardo Rolón, un hombre de 56 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de marzo.

Según informaron desde la Comisaría de Distrito de Caa Catí, el hombre se ausentó de su domicilio en horas de la tarde de esa jornada, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

Características físicas y vestimenta

Desde la fuerza brindaron detalles para facilitar su identificación:

Edad: 56 años

56 años Altura: aproximadamente 1,60 metros

aproximadamente 1,60 metros Contextura: delgada

delgada Tez: trigueña

trigueña Cabello: ondulado, medianamente canoso

ondulado, medianamente canoso Señas particulares: no posee tatuajes

Vestimenta al momento de ausentarse:

Remera color rosa

Pantalón jeans color celeste

Zapatillas azules

Gorra tipo militar

Elementos que llevaba consigo:

Documentación personal

Bolso azul mediano que contenía: Dos pantalones (uno jeans y otro deportivo) Dos remeras (una azul y otra no precisada) Una camisa Pantalón de grafa color gris Borcegos negros talle 41 Elementos de higiene personal



Intervención judicial y operativo de búsqueda

Tras la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda con intervención de la Fiscalía en turno, mientras efectivos policiales realizan tareas para dar con el paradero del hombre.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar datos certeros se comunique de inmediato a:

Comisaría de Distrito Caa Catí: 3781-420095

3781-420095 Sistema Integral de Seguridad (SIS): 911 (Capital) 101 (Interior)



También pueden acercarse a la dependencia policial más cercana.