Corrientes: operativo vial terminó con un detenido que tenía pedido de captura

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre en Santa Ana tras comprobar que el mismo tenía pedido de captura.

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Vial realizaron un procedimiento en la tarde del domingo en Santa Ana.

El operativo se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial N° 43, a la altura del kilómetro 7,5, en el acceso a la localidad.

Identificación y verificación de antecedentes

Durante un control de rutina de vehículos e identificación de personas, los agentes detuvieron la marcha de una motocicleta en la que se trasladaban un hombre de 29 años y una mujer de 34.

Al solicitar la documentación correspondiente y verificar los antecedentes, detectaron que el conductor tenía un pedido de localización y demora vigente en el marco de una causa judicial.

Ante esta situación, se procedió a la demora preventiva del hombre.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde continúan con las diligencias de rigor, con intervención de la autoridad judicial en turno.