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Corrientes: un policía resultó lesionado al detener a un hombre en la vía publica

El hecho ocurrió durante un operativo de prevención en la zona sur de la capital.

Por El Litoral

Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 09:49

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvieron a un hombre luego de que se resistiera y lesionara a un efectivo de la fuerza durante un procedimiento realizado en la madrugada.

El hecho se registró en inmediaciones de calle Río Chico, entre Las Violetas Norte y Las Violetas Sur, donde personal de la Comisaría Novena Urbana realizaba tareas de prevención e identificación de personas.

En ese contexto, los uniformados procedieron a la demora de un sujeto mayor de edad, quien intentó darse a la fuga y opuso resistencia al accionar policial, siendo finalmente reducido en el lugar. En tanto, otra persona que lo acompañaba logró escapar.

Durante el procedimiento, el sospechoso tenía en su poder diversos elementos cuya procedencia no pudo justificar, entre ellos prendas de vestir, un compresor de 12 voltios, un freno de equino, una billetera con tarjeta bancaria y un teléfono celular, los cuales fueron secuestrados preventivamente.

Como consecuencia del forcejeo, un efectivo policial resultó con lesiones leves, siendo asistido por el médico policial en turno.

El demorado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente en Corrientes, donde se continúan con las diligencias de rigor, con intervención de la autoridad judicial.

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