¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Juan Pablo Valdés TOAS docentes corrientes
Juan Pablo Valdés TOAS docentes corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
San Luis del palmar

Demoraron a dos hombres y secuestraron una escopeta en Corrientes

El procedimiento se realizó durante un control sobre la Ruta Provincial 5, en inmediaciones de Laguna Alfonzo.

Por El Litoral

Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 09:08

Un operativo de control realizado por la Policía de Corrientes terminó con dos personas demoradas y el secuestro de un arma de fuego en una zona rural de la provincia.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 23 horas sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 28, donde efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Bora de color negro, en el que se desplazaban dos hombres.

Los ocupantes fueron identificados como J. Fernández y E. Morales, ambos oriundos de Corrientes.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados hallaron una escopeta calibre 16 marca Armeds, de la cual los ocupantes no poseían la documentación correspondiente.

Ante esta situación, ambos fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se iniciaron las actuaciones administrativas y legales correspondientes.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD