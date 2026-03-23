Demoraron a dos hombres y secuestraron una escopeta en Corrientes

Un operativo de control realizado por la Policía de Corrientes terminó con dos personas demoradas y el secuestro de un arma de fuego en una zona rural de la provincia.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 23 horas sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 28, donde efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Bora de color negro, en el que se desplazaban dos hombres.

Los ocupantes fueron identificados como J. Fernández y E. Morales, ambos oriundos de Corrientes.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados hallaron una escopeta calibre 16 marca Armeds, de la cual los ocupantes no poseían la documentación correspondiente.

Ante esta situación, ambos fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se iniciaron las actuaciones administrativas y legales correspondientes.