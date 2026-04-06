Corrientes: allanamientos en un barrio de capital con un detenido

La Policía de Corrientes informó que realizó una serie de allanamientos en la ciudad capital, durante los operativos se secuestró una planta de marihuana y se detuvo personas.

Los procedimientos fueron realizados el sábado por la Unidad Especial Antiarrebato junto a personal de la Comisaría VII Urbana, con intervención de la unidad fiscal correspondiente.

Un hombre aprehendido

Durante los operativos, concretados en el barrio Patono, fue aprehendido un hombre de 45 años, conocido con el alias “Pela”.

Según las primeras averiguaciones, el sujeto estaría vinculado a distintos hechos delictivos que son materia de investigación.

Secuestro de elementos y una planta de marihuana

En los domicilios allanados, los efectivos secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa.

Además, hallaron una planta de importante tamaño con características compatibles con cannabis, por lo que se dio intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

Tras realizar el test orientativo, se confirmó que se trataba de marihuana, procediéndose a su incautación conforme a la normativa vigente.

El hombre aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, mientras continúan las diligencias del caso.