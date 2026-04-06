Invitan a una charla virtual sobre las etapas del proceso de adopción en Argentina

La Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos informó este lunes que se realizará una charla virtual abierta sobre las distintas etapas del proceso de adopción en Argentina.

El encuentro, titulado “Hablemos de adopción”, se llevará a cabo el jueves 16 de abril a las 14 y está pensado como un espacio introductorio para despejar dudas frecuentes, comprender los requisitos y conocer el recorrido que deben atravesar las familias interesadas.

Desde la organización señalaron que se trata de un espacio abierto a la comunidad, pensado para dar a conocer las distintas etapas del proceso adoptivo, así como también acompañar y responder inquietudes de los participantes.

¿Cómo participar?

Quienes estén interesados pueden inscribirse de manera online a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_ErxXsg5f8mY0Ik9kdDShtxriWLhNGLPbZjXrIkO3OqlMA/viewform

Además, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected] para realizar consultas.

Para obtener más información, se puede acceder al sitio oficial:

www.argentina.gob.ar/justicia/adopción

La importancia de informarse

Desde el organismo remarcaron que la adopción es una medida de protección integral, que garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar.

En ese sentido, destacaron que este tipo de espacios de información y sensibilización son fundamentales para promover procesos responsables, conscientes y centrados en el interés superior de los niños.