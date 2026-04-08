Corrientes: demoraron a un hombre con pedido de detención durante un operativo de control

Durante un operativo de prevención, la Policía de Corrientes demoró a un hombre por merodeó y, tras su identificación, se comprobó que tenía un pedido de detención. El procedimiento se llevó a cabo en la capital provincial el martes al mediodía.

Policías del grupo motorizado intervinieron en inmediaciones de la avenida Paysandú y la calle Comechingones. Ahí observaron a una persona que merodeaba la zona y miraba de forma sospechosa hacia distintos domicilios.

La actitud generó intranquilidad entre los vecinos, por lo que los policías procedieron a identificarlo. Se trataba de un hombre mayor de edad, conocido como “Ema”, quien registraba antecedentes policiales.

El pedido de detención vigente era solicitado por autoridades judiciales de Corrientes capital. Ante esta situación, fue demorado y trasladado a la Comisaría Decimoquinta Urbana.