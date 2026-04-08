Corrientes: investigación, allanamiento y captura de un hombre buscado por la Justicia

La Policía de Corrientes informó que el martes realizó un allanamiento en la ciudad Capital, el cual resultó en la detención de una persona con pedido de captura.

En el marco de tareas investigativas, efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos ejecutaron un allanamiento en el barrio Popular.

Allanamiento y detención

Durante el mediodía del martes 7 de abril, personal policial ejecutó una orden de allanamiento en un domicilio de la ciudad de Corrientes.

En el lugar, los efectivos lograron la detención de un hombre de 31 años, quien era buscado por la Justicia por su presunta vinculación a una causa judicial y sobre quien pesaba un pedido de detención para el cumplimiento de una condena.

Trabajo investigativo previo

Desde la fuerza indicaron que el operativo fue el resultado de un trabajo investigativo previo, que permitió establecer el lugar de residencia del sospechoso.

Este seguimiento fue clave para concretar el procedimiento y dar cumplimiento a la orden judicial.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan con las diligencias de rigor, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.