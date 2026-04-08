River debuta en la Copa Sudamericana ante Blooming: horario y formaciones

River Plate debutará en la Copa Sudamericana este miércoles ante Blooming, desde las 21.30, en Santa Cruz de la Sierra. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo H y marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipo.

Cómo llegan

El Millonario llega tras un arranque sólido en el Torneo Apertura, con cuatro victorias consecutivas, incluida la goleada a Belgrano en el Monumental. Actualmente es escolta de la Zona B con 23 puntos, detrás de Independiente Rivadavia, y busca iniciar con buen pie su participación internacional.

Blooming, por su parte, debutó en el torneo local con un contundente 5-0 frente a Guabirá. El equipo boliviano aseguró su lugar en la Sudamericana al finalizar quinto en la liga del año pasado y vencer 3-0 a San Antonio de Bulo Bulo en el repechaje.

En cuanto a River, el director técnico Eduardo Coudet analiza variantes para dosificar cargas. El correntino Maximiliano Salas y Marcos Acuña no estarán por suspensión, mientras que Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo podrían reaparecer si evolucionan de sus lesiones. Germán Pezzella y Tobías Ramírez podrían sumarse a la lista de convocados.

Probables formaciones

Los 11 de River para el partido: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Los 11 de Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

Con información de TyC Sports.