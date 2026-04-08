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River debuta en la Copa Sudamericana ante Blooming: horario y formaciones

El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Bolivia. Será el primer cruce oficial entre ambos clubes.

Por El Litoral

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 08:32

River Plate debutará en la Copa Sudamericana este miércoles ante Blooming, desde las 21.30, en Santa Cruz de la Sierra. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo H y marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipo. 

Cómo llegan 

El Millonario llega tras un arranque sólido en el Torneo Apertura, con cuatro victorias consecutivas, incluida la goleada a Belgrano en el Monumental. Actualmente es escolta de la Zona B con 23 puntos, detrás de Independiente Rivadavia, y busca iniciar con buen pie su participación internacional.

Blooming, por su parte, debutó en el torneo local con un contundente 5-0 frente a Guabirá. El equipo boliviano aseguró su lugar en la Sudamericana al finalizar quinto en la liga del año pasado y vencer 3-0 a San Antonio de Bulo Bulo en el repechaje.

En cuanto a River, el director técnico Eduardo Coudet analiza variantes para dosificar cargas. El correntino Maximiliano Salas y Marcos Acuña no estarán por suspensión, mientras que Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo podrían reaparecer si evolucionan de sus lesiones. Germán Pezzella y Tobías Ramírez podrían sumarse a la lista de convocados.

Probables formaciones 

Los 11 de River para el partido: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. 

Los 11 de Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

Con información de TyC Sports.

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