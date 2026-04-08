Concurso “Desafío Mujeres”: premiarán proyectos de emprendedoras de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes organizó el concurso "Pitch Day Desafío Mujeres”, una jornada de presentación de proyectos de emprendedoras locales. La actividad cerró un mes de talleres de formación financiera y comunicacional, destinados a fortalecer iniciativas de mujeres en la ciudad.

La jornada se llevó a cabo en la sede del Colegio de Abogados, ubicada en Tucumán 570, y contó con la participación de más de un centenar de personas en los cursos gratuitos.

La secretaria General de Gobierno, Florencia Ojeda, estuvo presente en la evaluación de los proyectos y destacó el trabajo de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento y Desarrollo Local. “El intendente Claudio Polich nos ha encomendado sostener un trabajo permanente y cercano con cada uno de los emprendedores”, señaló la funcionaria.

Ojeda agregó que estas actividades fomentan el intercambio de experiencias y fortalecen el crecimiento conjunto de la comunidad emprendedora. “Estamos para acompañarlas para que puedan desarrollarse y crecer en nuestra ciudad”, concluyó.

Participantes y premios

La subsecretaria Thea Beláustegui explicó que la jornada final coronó los talleres realizados durante marzo, en el marco del Mes de la Mujer. Más de 100 emprendedoras participaron de estas instancias formativas, y 20 se inscribieron en el concurso.

Los proyectos fueron evaluados por un jurado compuesto por seis referentes del sector público, privado y académico. En los próximos días se anunciarán los tres ganadores, que recibirán aportes no reintegrables: $1.500.000 para el primer puesto y $1.000.000 para el segundo y el tercero.