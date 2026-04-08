El dato inesperado en el parte médico de Andrea del Boca que generó dudas

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada sigue dando que hablar. Este martes, en LAM, se conocieron nuevos detalles sobre su estado de salud y el parte médico que se elaboró tras su ingreso a un centro de salud.

Uno de los datos que más sorprendió al panel tuvo que ver con la forma en la que fue registrada al momento de su internación. Según contó Ángel de Brito, la actriz figura con un nombre llamativo: “María del B”. “Así la internaron”, precisó el conductor, despertando todo tipo de comentarios.

Además, se difundió un fragmento del informe médico que generó aún más interrogantes: “No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”, indicaron, lo que puso en duda la magnitud del episodio que derivó en su salida del reality.

En ese contexto, Karina Iavícoli aportó más información sobre la atención que recibió la actriz. Según detalló, Andrea ingresó por guardia pero no requirió intervenciones mayores. Sin embargo, deslizó un posible detalle físico: “Me dicen que se le habrían movido un par de dientes”.

Por su parte, Pilar Smith sumó una frase que no pasó desapercibida: “Siempre hay misterio alrededor de Andrea”.



Con estos elementos, en el programa se abrió el debate sobre lo ocurrido y comenzaron a circular versiones cruzadas. Mientras algunos sostienen que se trató de un accidente sin mayores consecuencias, otros no descartan que la situación tenga más aristas de las que se conocen públicamente.

En medio de las especulaciones, el tema también encendió el debate en redes sociales, donde los seguidores del reality analizaron cada detalle y compartieron teorías sobre lo ocurrido. Mientras tanto, desde la producción de Gran Hermano Generación Dorada mantienen hermetismo y no brindaron precisiones adicionales, lo que alimenta aún más la incertidumbre en torno al episodio.

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