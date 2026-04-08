Ley de Glaciares: el oficialismo busca aprobar las modificaciones en la Cámara de Diputados

La reforma de la Ley de Glaciares será debatida este miércoles a las 15 en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará su aprobación definitiva. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y, de obtener los votos necesarios, se convertirá en ley.

La Libertad Avanza sostiene que tiene el respaldo suficiente para avanzar con la iniciativa. Sin embargo, se prevé una sesión marcada por fuertes cuestionamientos de la oposición y un clima de tensión en el recinto.

El proyecto obtuvo dictamen en un plenario de comisiones tras audiencias públicas realizadas a fines de marzo. Durante esas jornadas, la oposición criticó la metodología utilizada y la limitada cantidad de expositores, frente a más de 100 mil inscriptos.

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el proceso. Señaló que se cumplieron instancias de participación ciudadana, con 2.500 de presentaciones.

Dictamen

El dictamen de mayoría reunió 37 firmas con apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales. En tanto, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría, junto a otras propuestas de rechazo impulsadas por distintos espacios.

Entre las principales críticas, legisladores opositores advirtieron sobre el impacto ambiental de la reforma. Sostienen que podría afectar reservas estratégicas de agua dulce y habilitar actividades extractivas en zonas sensibles.

En contraste, gobernadores de provincias mineras y funcionarios nacionales respaldaron la iniciativa. Argumentan que permitirá impulsar el desarrollo productivo con base en criterios científicos y mayor participación provincial.

El proyecto propone redefinir los conceptos de glaciar y ambiente periglacial. Además, otorga a las provincias la facultad de determinar qué áreas integran el Inventario Nacional de Glaciares.

De aprobarse, las zonas excluidas de ese inventario perderían su protección ambiental. Esto abriría la posibilidad de desarrollar actividades como la minería en esos territorios.

Con información de TN.