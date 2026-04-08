Gloria Carrá liquidó a Juan Darthés luego de que se habría convertido en pastor

La figura de Juan Darthés volvió a quedar en el centro de la escena a partir de su presente en Brasil, donde se desempeña como pastor evangélico. En paralelo, también generó repercusiones un supuesto episodio ocurrido en Río de Janeiro que involucró a Agostina Páez, lo que reavivó el debate en torno a su figura.

En ese contexto, una de las voces que salió a manifestar su postura fue Gloria Carrá, quien compartió elenco con él en la tira Patito Feo y no ocultó su malestar frente a las últimas noticias.

“No me sorprende y no me quiero enterar de nada de ese señor. No tuve contacto nunca más, es un horror. Nada que ver lo que vivió él con lo que vivió la abogada de los gestos racistas. Él violó”, expresó con contundencia durante su participación en Puro Show.



Por otro lado, en su paso por el ciclo Olga, la propia Páez confirmó que tuvo un encuentro con alguien cercano al actor. Según relató, el episodio ocurrió a la salida de un bar en Río de Janeiro, cuando fue abordada por María Leone. “Hola, Agostina, te reconocí y quería venir a hablarte para decirte que estamos orando por vos. Fuerzas”, fueron las palabras que, según su testimonio, recibió.

El trasfondo judicial del actor sigue siendo un punto central cada vez que su nombre vuelve a la agenda pública. El 11 de diciembre de 2018, el colectivo Actrices Argentinas dio a conocer la denuncia de Thelma Fardin, quien a través de un video aseguró que fue abusada sexualmente por Darthés durante una gira de Patito Feo en Nicaragua.

“En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir”, relató la actriz en aquel entonces.

Tras la denuncia, el actor se trasladó a Brasil junto a su familia, donde permanece desde entonces.

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