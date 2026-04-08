Corrientes: diferentes operativos resultaron con detenidos y una motocicleta secuestrada

La Policía de Corrientes informó que el martes realizó operativos en la ciudad Capital, los cuales resultaron en detenciones y el secuestro de una motocicleta.

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim) realizaron intervenciones en distintos barrios y zonas céntricas, en el marco de tareas de patrullaje y control.

Demorado con antecedentes en zona céntrica

El primer procedimiento fue concretado por personal del Grim I en inmediaciones de calles Héroes Civiles y Necochea, alrededor del mediodía.

En ese lugar, los uniformados identificaron a un hombre de 32 años que se encontraba observando el interior de vehículos estacionados. Al no poder justificar su accionar y tras verificaciones iniciales, constataron que registraba antecedentes policiales, por lo que fue demorado.

Secuestro de una motocicleta tras persecución

En otro operativo, efectivos del Grim II que patrullaban el barrio Pirayuí detectaron a una persona que circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc en mal estado, sin plásticos ni espejos.

Al intentar identificarlo, el conductor se dio a la fuga, siendo alcanzado en calles Badaraco y Moratín. En ese momento abandonó el rodado y escapó a pie por los pasillos del barrio.

La motocicleta fue secuestrada, constatándose que tenía el tambor de ignición violentado.

Otro demorado por disturbios en la vía pública

Finalmente, personal del Grim III intervino en la intersección de calles Jujuy y 25 de Mayo, donde demoraron a un hombre de 29 años que se encontraba ocasionando disturbios y molestias a transeúntes.

En todos los casos, los demorados y los elementos secuestrados fueron trasladados a las comisarías correspondientes, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones de rigor.