Plaza Cabral Virgen de Itatí Educación Pública
Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial

El entrenador albiceleste seleccionó 55 jugadores que pueden llegar a participar de la Copa del Mundo.
 

Por El Litoral

Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 09:27

Lionel Scaloni entregó hoy la prelista de convocados para el Mundial 2026, que comenzará dentro de un mes. El entrenador seleccionó 55 jugadores que estarán disponibles para la nómina final, que será de 26 futbolistas.

En sus convocatorias, Scaloni dio algunas pistas de los jugadores que suele tener como alternativas. Por eso no sorprenden algunas sopresas como Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, Máximo Perrone, Claudio Etcheverry y Santiago Castro.

De estos 55 nombres que aparecen en la prelista, solo 26 podrán formar parte del plantel que disputará el Mundial. Esa lista se dará el 30 de mayo como fecha límite y será oficializada por la FIFA el 2 de junio, una semana antes del cominezo del torneo.

Por eso la expectativa de los fanáticos y de los jugadores que están en carrera es muy grande. El foco también está puesto en el estado físico de los futbolistas: algunos sufrieron lesiones y otros se recuperarán poco antes del debut con Argelia

La posible prelista de 55 futbolistas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 con la Selección argentina

  1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid 
  4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
  5. FACUNDO CAMBESES - Racing Club 
  6. SANTIAGO BELTRAN - River Plate
  7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras 
  8. GONZALO MONTIEL - River Plate
  9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid 
  10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
  11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise 
  12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate 
  13. MARCOS SENESI - Bournemounth 
  14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United 
  15. NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica 
  16. GERMÁN PEZZELLA - River Plate 
  17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella 
  18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur 
  19. LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors 
  20. ZAID ROMERO - Getafe CF
  21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella 
  22. MARCOS ACUÑA - River Plate 
  23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon 
  24. GABRIEL ROJAS - Racing Club 
  25. MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
  26. LEANDRO PAREDES - Boca Juniors 
  27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
  28. ANÍBAL MORENO - River Plate 
  29. MILTON DELGADO - Boca Juniors 
  30. ALAN VARELA - FC Porto 
  31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen 
  32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami 
  33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen 
  34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea 
  35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool 
  36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
  37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest 
  38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa 
  39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo 
  40. LIONEL MESSI - Inter de Miami 
  41. NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
  42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid 
  43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid 
  44. TOMÁS ARANDA - Boca Juniors 
  45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid 
  46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea 
  47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid 
  48. MATÍAS SOULÉ - AS Roma
  49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club 
  50. GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica 
  51. SANTIAGO CASTRO - Bologna FC 
  52. LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán 
  53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras 
  54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid 
  55. MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio 

