Detuvieron a tres correntinos por estafas con transferencias falsas en la Quebrada de Jujuy

Tres personas oriundas de Corrientes fueron demoradas en Tilcara, Jujuy, tras ser vinculadas a una serie de maniobras fraudulentas cometidas en locales comerciales de la Quebrada de Humahuaca.

El modus operandi de los detenidos consistía en realizar consumos de diversos rubros y, al momento de abonar, simular una transferencia bancaria electrónica. Los delincuentes exhibían un comprobante digital falso en sus dispositivos móviles para engañar a los vendedores, mientras que el dinero nunca llegaba a acreditarse en las cuentas de destino.

El operativo de captura

La investigación se inició a partir de la denuncia de una comerciante, quien advirtió la maniobra luego de que los sospechosos se retiraran de su local. La víctima constató que el comprobante exhibido era apócrifo, lo que motivó el alerta inmediata a los efectivos del Centro de Gestión.

Gracias a un operativo cerrojo, la policía local logró localizar e identificar a los protagonistas a las pocas cuadras del lugar del hecho.

Tras ser trasladados a la dependencia policial, las diligencias permitieron establecer que los individuos habían aplicado la misma técnica en al menos otros dos comercios de la zona en un corto periodo de tiempo.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

*Con información de El Tribuno de Jujuy