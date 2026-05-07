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TRAGEDIA EN SAUCE

Un trabajador rural murió en Corrientes alcanzado por un rayo

El hombre perdió la vida por la descarga eléctrica mientras arreaba ovejas en la Estancia "El Tigre".
 

Por El Litoral

Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 19:19

En un hecho que causó gran conmoción en la zona rural de Sauce el capataz de un establecimiento rural murió alrededor de las 15.30 de este jueves, tras recibir la potente descarga eléctrica de un rayo, mientras realizaba tareas de arreo de ovejas junto a otros compañeros


En medio de condiciones climáticas adversas, la descarga impactó directamente sobre esta persona identificada como Ismael Galarza (56), provocándole la muerte de manera inmediata, según indicaron fuentes policiales.


Debido al pésimo estado de los caminos rurales, los cuales vecinos denuncian que carecen de mantenimiento hace más de 20 años, la Policía se vio obligada a movilizarse en tractor para acceder al lugar, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad, según advirtieron.


La tragedia ocurrió en la Estancia "El Tigre", a la vera de la Ruta Provincial 126, donde aguardaban la llegada de las autoridades policiales y judiciales para realizar los peritajes correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo. 

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