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Empedrado se ilusiona con el “1” y ya hay dos cruces confirmados

La fase de grupos culminará el martes 12. Ferroviario necesita un empate para clasificar y no depender del sorteo. Cambá Cuá - Mandiyú será una de las eliminatorias de los octavos de final.

Por El Litoral

Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 17:08
Gentileza Liga Correntina de Fútbol

La fase de grupos de la Copa de la Liga 2026 se definirá el martes 12. El miércoles se cerró la fecha 10, Empedrado mantiene la ilusión de ser el mejor equipo de la instancia, queda una plaza disponible para los octavos de final y ya hay dos cruces confirmados.

Empedrado venció a San Jorge 2 a 0 con goles de Ayrton Sánchez. El triunfo lo dejó como primero en el Grupo C y mantiene la ilusión de ser el mejor equipo de la primera fase.

El martes 12, en cancha de Sportivo desde las 17, el conjunto de Víctor Galarza enfrentará a Ferroviario en un partido clave. Si gana Empedrado dará alcance en el primer puesto de la tabla de promedios a Curupay y Doctor Montaña, así habrá un sorteo para definir los tres primeros lugares.

Por su parte, Ferroviario necesita al menos un empate para clasificar. Si pierde, quedará empatado en el promedio con Yaguareté y también habrá un sorteo para definir el equipo número 16.

En la jornada del miércoles, Lipton superó a Boca Unidos 2 a 1 y será tercero o cuarto en la tabla general. Los goles del conjunto azul fueron anotados por Johan Báez y Hernán Valenzuela. Mientras que para el aurirrojo lo hizo Facundo Benítez.

Con los resultados del miércoles, varios puestos, en la tabla general quedaron definidos y así ya se sabe que en octavos de final se medirán Cambá Cuá (8º) - Mandiyú (9º) y Talleres (7º) - Quilmes (10º).

El resto de las llaves quedarán determinadas después del partido del martes y el sorteo que se realizará con los equipos que finalizaron con el mismo promedio.

Lo que viene
El martes 12, se jugará el encuentro entre Empedrado y Ferroviario pendiente de la séptima fecha. El juego se desarrollará desde las 17 en cancha de Sportivo.
El verdolaga necesita sumar al menos un punto para clasificar. En el caso de una derrota, el pasaje a los octavos de final será a través de un sorteo entre Ferroviario y Yaguareté.

Promedios
La tabla de promedios para definir los 16 clasificados y los cruces de octavos de final está de esta forma:

Equipos Promedio
1) Curupay 2,5
2) Montaña 2,5
3) Empedrado (x)  2,43
4) Lipton 2,37
5) Huracán 2,25
6) Independiente  2
7) Talleres  1,83
8) Cambá Cuá 1,67
9) Mandiyú  1,62
10) Quilmes 1,5
11) Boca Unidos 1,37
12) Mburucuyá 1,37
13) Sportivo 1,33
14) San Jorge  1,12
15) Sacachispas 1,12
16) Ferroviario (x) 1
17) Yaguareté 0,87
18) Alumni  0.83
19) Villa Raquel  0.75
20) Rivadavia  0.75
21) Robinson  0.37
22) Libertad 0.33
23) Barrio Quilmes 0.17

Nota: (x) tienen un partido pendiente.
En el caso de igualdad de promedios, habrá sorteo para definir la posición.

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