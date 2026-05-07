Regatenses se destacaron en el Nacional y fueron convocados al Mundial

La delegación del Cub de Regatas Corrientes logró una destacada actuación en la 17° edición del Torneo Nacional de Karate ISKF que le permitió la nominación de deportistas y entrenadores para el Mundial de la especialidad que se realizará en México.

Regatas estuvo representad por cinco deportistas, Morena Torrez, Mía García, Ramiro Solís, Máximo Taborda y Hugo Ojeda, quienes estuvieron acompañados por los dos instructores, Agustín Zalazar y Nicolás Barrios Baranda, quienes también compitieron.

Ramiro Solís fue campeón en Kumite y subcampeón en Kata. Máximo Taborda consiguió dos subcampeonatos, tanto en Kumite como en Kata. Morena Torrez y Mía García se colgaron el bronce en ambas modalidades en sus respectivas categorías. Nicolás Barrios Baranda se alzó con un tercer puesto en Kumite.

En la competencia por equipo, Regatas se destacó en Mayores, donde en Kumite logró una medalla de plata con Barrios Baranda, Taborda y Zalazar. Por su parte, en Kata se quedó con la medalla de bronce integrado por Barrios Baranda, Solís y Taborda.

Luego de la competición llegó la gran noticia para los regatenses, quienes lograron nuevamente tener clasificados para el Mundial 2026 de la disciplina que se desarrollará del 22 al 25 de octubre en Yucatán, México.

Morena Torrez, Mía García, Ramiro Solís, Máximo Taborda y los dos instructores, Barrios Baranda y Zalazar, fueron los nombrados para formar parte del combinado nacional. Agustín Zalazar, además de ser integrante del equipo como competidor, también fue nuevamente designado a integrar el cuerpo técnico de la Selección Nacional.