Corrientes lanzó "Tami y Peperina", el libro propio para que los niños aprendan a leer y escribir

El Ministerio de Educación de Corrientes presentó este jueves "Tami y Peperina", el nuevo libro de alfabetización inicial que llegará a todas las aulas de primer grado del territorio.

El acto, encabezado por la ministra Ana Miño, marcó el inicio de una distribución masiva que busca garantizar que cada niño correntino logre leer y escribir con fluidez desde sus primeros años de escolaridad.

El material bibliográfico se integra al programa “Corrientes Aprende” y se distingue por ser una obra de autoría local, pensada desde la realidad idiosincrásica de la región. Durante el lanzamiento, Miño enfatizó que "no hay desarrollo ni igualdad de oportunidades si no tenemos una base sólida en alfabetización", colocando a la enseñanza de la lengua como el pilar fundamental del pensamiento crítico.

Identidad correntina y conciencia ambiental

Lo que diferencia a esta propuesta de otros manuales nacionales es su profundo anclaje en la identidad local. Los protagonistas de la historia didáctica son dos animales emblemáticos de la fauna regional: Tami, una carpincho del Iberá; y Peperina, un guacamayo rojo, especie protagonista de los proyectos de reintroducción en la provincia.

A través de estos personajes, el libro no solo aborda la conciencia fonológica (letras y sonidos), sino que introduce a los alumnos en el cuidado del patrimonio natural y el desarrollo de la educación emocional.

Según explicaron desde la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, el objetivo es que el aprendizaje esté arraigado en el entorno que los niños ven y habitan a diario.

Alcance territorial y distribución

La entrega simbólica comenzó este jueves en instituciones de renombre como la Escuela N° 1 "Manuel Belgrano", la Escuela del Centenario y el Instituto "Fe y Alegría". No obstante, la cartera educativa aseguró que el alcance será total, llegando a cada rincón de la provincia, desde las escuelas urbanas hasta las rurales de difícil acceso.

El libro funciona como una guía integral que combina la oralidad, la lectura y la escritura bajo el marco del Plan de Compromiso por la Alfabetización.

"Es un trabajo propio, hecho por nuestro equipo y pensado para nuestros estudiantes", resaltó la ministra Miño, quien estuvo acompañada por docentes y directivos que recibieron los primeros ejemplares que "cobrarán vida" en los pupitres a partir de este ciclo lectivo 2026.