Asumieron los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Artes

En sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, realizada en la mañana de hoy -7 de mayo-, presidida por el Decano Arq. Gabriel Romero, se produjo la incorporación de los nuevos consejeros, la conformación de las Comisiones con los incorporados y posteriormente se dio lugar a la elección del nuevo vicedecano propuesto, el Prof. Néstor Puig.

En la primera parte de la sesión se entregó un certificado en reconocimiento para los consejeros directivos quienes finalizaron el mandato, tras lo cual agradecieron los representantes estudiantiles, para dar lugar a la incorporación a los nuevos integrantes quienes hicieron uso de la palabra en representación de los claustros y la votación para vicedecano.

Nuevo vicedecano

Prof. Néstor Eduardo Puig, profesor en Geografía (UNNE, 1988) Especialista, posee tres diplomaturas y maestrando en la UNQ. Docente desde hace 41 años, en diferentes niveles del sistema educativo. En la UNNE desde 1987 y en la Carrera de Turismo desde 1989. Actualmente Docente Titular en Ambiente y Territorio II de la FADyCC.

El nuevo Consejo Directivo de la FADyCC

Claustro Profesores Titulares: Arq. Inés Presman, Arq. Luciana Sudar Klappenbach, Prof. Fernando Laprovitta, Lic. Fabio Echarri, Arq. Martin Iturrioz, Prof. Néstor Puig.

Claustro Adjuntos: Dr. Raúl González, Aqr. Mario Zorrilla.

Claustro Auxiliares: Prof. Joaquin Bartlett.

Claustro Graduados: Lic. Sergio Duarte.

Claustro Estudiantil: Tania Luque, Yesica Ayala, Juliana Díaz Ratti, Maximiliano Sosa y Arturo Piñeyro Resch.

Sector No Docente: Lucas Pedro Franci.