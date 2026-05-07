El Congreso de Misiones Jesuíticas fortalece su agenda global y proyección regional

El IV Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes y el I Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas en Iberoamérica se realizará los días 8, 9 y 10 de junio de 2026 en la ciudad de Posadas (Misiones), en modalidad presencial y virtual, con el apoyo institucional de la UNESCO, un reconocimiento que refuerza su proyección internacional y su relevancia en el campo de la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural.

La Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), el Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA y la Fundación Tierra Sin Mal organizan este congreso y desde la organización destacaron el respaldo de la UNESCO.

"Se fundamenta en el aporte del Congreso al fortalecimiento de capacidades y la concientización de actores clave de la región en torno a la conservación del patrimonio cultural y natural, en línea con los objetivos de la Convención del Patrimonio Mundial y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", expresaron los organizadores en un comunicado.

En este sentido, el director de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, Ernesto Fernández Polcuch, subrayó la importancia de la iniciativa por su contribución al desarrollo de políticas culturales y educativas orientadas a la preservación del patrimonio en América Latina y el Caribe.

El Congreso reunirá a investigadores, docentes, especialistas y referentes culturales de distintos países, y contará con la presencia de más de 40 expositores de 12 países que aportaran nuevas miradas sobre el legado de las Misiones Jesuíticas desde múltiples disciplinas.

Además, el evento cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Misiones, a través de la Secretaría de Estado de Cultura y del programa “Cultura en Movimiento”, así como de la Universidad Nacional de Misiones y Moglia Ediciones, sumando avales institucionales que fortalecen su alcance académico y cultural.

La incorporación del apoyo de UNESCO, junto a estos avales, refuerza el carácter internacional del encuentro y su impacto en el ámbito académico y cultural.

Las inscripciones para participar del Congreso están disponibles en https://tierrasinmal.org.ar/



