Tienda Más BanCo: hasta 24 cuotas sin interés, descuentos y sorteos imperdibles durante el Hot Sale 

Del 11 al 13 de mayo, Tienda MÁSBanCo, el Marketplace del Banco de Corrientes, se suma al Hot Sale 2026 con una propuesta imperdible: descuentos, amplia financiación y la posibilidad de participar por importantes premios mundialistas.

Durante los tres días del evento, los clientes podrán acceder a productos en tecnología, electro, hogar, deporte, salud, belleza y juguetería, y mucho más, con hasta 24 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo y envío gratis en artículos seleccionados.

Además, quienes cuenten con puntos acumulados por sus consumos con tarjeta de crédito del Banco de Corrientes podrán canjearlos y así maximizar el ahorro en cada compra.

La promoción estará vigente desde el lunes 11 de mayo a las 00:00 hasta el miércoles 13 a las 23:59, ofreciendo una oportunidad ideal para anticipar compras y equiparse con beneficios exclusivos.

Un beneficio extra, muy pronto

Como parte de la experiencia del Hot Sale, el Banco de Corrientes prepara una sorpresa especial que próximamente se dará a conocer a través de sus canales oficiales, sumando un incentivo extra para quienes participen durante estos días.

Para acceder a todas las promociones, los usuarios deben ingresar a www.tiendamasbanco.com.ar con su usuario de MÁSBanCo o Banca Web. Los medios de pago habilitados son: tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, tarjeta de débito Visa y pagos con QR a través de MODO.