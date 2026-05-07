Corrientes registró ráfagas de viento a 43 kilómetros por hora y hubo voladuras de techos

El fuerte temporal que afecta a gran parte de la provincia generó daños materiales, cortes de energía y complicaciones en rutas y varias localidades. Tal y como lo había anticipado El Litoral, la jornada estuvo marcada por fuertes vientos, en la Capital, las ráfagas alcanzaron los 43 kilómetros por hora, superando los valores habituales para la región. Se reportaron incidentes en Goya y Caá Catí.

La provincia de Corrientes atraviesa este jueves una intensa jornada meteorológica marcada por fuertes vientos, lluvias y complicaciones en distintas localidades bajo alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En la ciudad de Corrientes, las ráfagas alcanzaron los 43 kilómetros por hora, una intensidad considerada elevada para la región, donde normalmente los vientos tolerables rondan los 20 kilómetros por hora. Las condiciones provocaron inconvenientes en distintos sectores urbanos y obligaron a extremar precauciones.

Gentileza

Uno de los puntos afectados fue el puente General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes. Desde el Estado del Puente advirtieron sobre la presencia de “calzada húmeda y ráfagas de viento”, recomendando reducir la velocidad y mantener mayores distancias de frenado para evitar accidentes.

Voladura de techos

El temporal también generó problemas en el interior provincial. En Goya, se reportaron voladuras de techo de un edificio ubicado en la intersección de Juan E. Martínez y 9 de Julio. Mientras que en la cabecera del departamento de General Paz se reportaron daños en el techo cubierto de la Escuela Normal “Alte. G. Brown”, como consecuencia de la fuerza del viento que azotó la zona durante la tarde.

Gentileza Juan Cruz Velásquez

En la zona centro-norte de Corrientes, se registraron cortes de energía eléctrica debido a la salida de funcionamiento de una línea de 13,2 kv. Según informaron desde redes sociales Caá Catí, en esa localidad se produjo el incendio de un árbol en cercanías de la estación de bombeo del sistema cloacal. El fuego habría comenzado por el roce de cables de media tensión en medio de las intensas ráfagas.

Redes sociales Caá Catí

Continúan monitoreando la evolución del temporal ya que la alerta naranja continúa para el norte de la provincia y recomiendan a la población evitar circular innecesariamente, asegurar objetos que puedan desprenderse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.