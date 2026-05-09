Este lunes se define la prisión domiciliaria de José Codazzi

Este lunes, el Tribunal de Revisión de Mercedes, decidirá si ratifica o no la prisión domiciliaria al imputado José Alejandro Fernández Codazzi, dispuesta por el juez de Garantías de Esquina Jorge Gustavo Vallejos. En una audiencia de medidas de coerción, el magistrado se inclinó por este beneficio para el abogado que se encuentra imputado en los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de menores en grado de partícipe necesario en concurso real.



El Fiscal Gustavo Javier Mosquera impugnó la decisión por lo cual, la resolución será revisada este lunes, durante una audiencia que se celebrará de manera virtual donde el imputado y su abogado podrán presenciar desde Esquina, según pudo saberse.



En caso de ratificar la domiciliaria, Codazzi quedará alojado en un domicilio fijado, con un dispositivo de geolocalización electrónica; de lo contrario, podría ser trasladado a la Unidad Penal 6 de San Cayetano, en Corrientes.