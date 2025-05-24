El Justicialismo y el Frente Renovador se unieron como espacio opositor al oficialismo

Este sábado se consolidó en Corrientes un nuevo espacio opositor al oficialismo provincial, encabezado por el actual candidato a gobernador Martín “Tincho” Ascúa y el precandidato Germán Braillard Poccard. El encuentro tuvo lugar en la sede del Partido Justicialista (PJ), ubicada en Salta 663, y contó con la participación de más de 40 postulantes a intendencias y otras autoridades del esquema peronista a nivel provincial.

“Venimos a limpiar Corrientes desde cada una de las localidades, con la unidad como fortaleza para que la gente decente sea nuestra principal aliada en la tarea de terminar con la dinastía de Valdés ”, aseguró Tincho Ascúa en su encuentro con Germán Braillard Poccard, junto al consejero nacional José Ottavis, la presidenta del PJ, Ana Almirón, y candidatos de toda la provincia.

Con la presencia de más de 40 postulantes a intendentes y presidentes del esquema provincial del peronismo, se realizó este sábado en el Partido Justicialista de Corrientes el encuentro que sirvió de presentación de líneas de acción para las elecciones.

Durante la reunión desarrollada en la sede provincial del PJ, ubicada en Salta 663, el espacio delimitó las acciones que se desplegarán en cada uno de los territorios, teniendo como premisa aglutinar el acompañamiento de la comunidad que ve la necesidad de un cambio en Corrientes, “la gente decente que hoy quiere que le dejen de tocar el bolsillo para que otros se enriquezcan”, dijo Ana Almirón.

En ese sentido, la presidenta del PJ destacó la participación “de cada uno de los compañeros y compañeras que están presentes y vienen trabajando en cada una de las localidades, reconstruyendo la fuerza opositora que necesita la sociedad correntina”. Asimismo, valoró “el gran esfuerzo que se hace en cada rincón de nuestra provincia en pos de la unidad del peronismo”.

“Hoy no hay lugar para divisiones: la esperanza del pueblo nos necesita a todos unidos, este es un frente de puertas abiertas, con un objetivo claro: terminar con los privilegios y poner Corrientes al servicio de la gente decente”, remarcó Tincho.

En tanto que se establecieron, además, pautas para la visita de la Presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, anunciada para la primera semana de junio próximo.

Participaron del encuentro el dirigente nacional, José Ottavis y los diputados nacionales Nancy Sand y Jorge Antonio Romero, el diputado provincial César Lezcano, la dirigencia de Monte Caseros, donde el justicialismo se impuso con el 54% de los votos en la última elección; el presidente del Congreso del PJ, Víctor Giraud, y el presidente del Concejo Capital, Félix Pacayut, junto a la mesa de conducción del Partido Justicialista con los vicepresidentes Leonardo Aguirre -intendente de Yofre-, Nancy Esteche Vivoda y Lorena Mingorance y el secretario General, Gonzalo Soto, entre otros.