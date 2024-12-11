¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral eduardo ledesma pregunta
Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral eduardo ledesma pregunta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Aporte regional

La planta frigorífica de Goya faena entre 50 a 100 cabezas de ganado por semana

"Nosotros en esta primera etapa vamos a hacer tránsito provincial. Podemos llegar a cualquier punto de Corrientes", destacó a Hoja de Ruta, el ingeniero Lucas Pando, presidente de la sociedad Aguma Trading y accionista.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de diciembre de 2024 a las 10:49

La planta frigorífica de Aguma Trading en Goya funciona a media máquina y faena entre 50 a 100 cabezas de ganado por semana.  "Nosotros en esta primera etapa vamos a hacer tránsito provincial. Podemos llegar a cualquier punto de Corrientes", destacó a Hoja de Ruta, el ingeniero Lucas Pando, presidente de la sociedad Aguma Trading y accionista.

"Es una empresa productora ganadera y arrocera familiar de tercera generación. Este fue como un paso extra para integrarnos en toda la cadena que va a continuar e ir arrancando en esa parte del frigorífico mayorista. Se comenzó el proyecto hace dos años mediante capitales propios y un crédito al BID y hace dos meses que ya estamos operativos a media máquina", explicó. 

"Estamos faenando entre 50 a 100 cabezas semanales y distribuyendo los cortes al vacío, menudencias y medias reces", señaló Pando. "Nosotros en esta primera etapa vamos a hacer tránsito provincial. Podemos llegar a cualquier punto de Corrientes", destacó. 

En el frigorífico trabajan diez personas y se planea llegar a 25 puestos de trabajo. "El correntino es muy trabajador, no es una provincia con especialidad frigorífica pero se está capacitando y probando porque el correntino es trabajador", sostuvo. 

Pando detalló que se encuentran realizando entrevistas a goyanos que viven afuera. "Hay mucho goyano que quieren volver y está laburando en Entre Ríos o Santa Fe pero quiere volver a su pueblo. Es una oportunidad para ellos también", dijo. 

Mirá la nota completa

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD