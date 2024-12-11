La planta frigorífica de Goya faena entre 50 a 100 cabezas de ganado por semana

La planta frigorífica de Aguma Trading en Goya funciona a media máquina y faena entre 50 a 100 cabezas de ganado por semana. "Nosotros en esta primera etapa vamos a hacer tránsito provincial. Podemos llegar a cualquier punto de Corrientes", destacó a Hoja de Ruta, el ingeniero Lucas Pando, presidente de la sociedad Aguma Trading y accionista.

"Es una empresa productora ganadera y arrocera familiar de tercera generación. Este fue como un paso extra para integrarnos en toda la cadena que va a continuar e ir arrancando en esa parte del frigorífico mayorista. Se comenzó el proyecto hace dos años mediante capitales propios y un crédito al BID y hace dos meses que ya estamos operativos a media máquina", explicó.

"Estamos faenando entre 50 a 100 cabezas semanales y distribuyendo los cortes al vacío, menudencias y medias reces", señaló Pando. "Nosotros en esta primera etapa vamos a hacer tránsito provincial. Podemos llegar a cualquier punto de Corrientes", destacó.

En el frigorífico trabajan diez personas y se planea llegar a 25 puestos de trabajo. "El correntino es muy trabajador, no es una provincia con especialidad frigorífica pero se está capacitando y probando porque el correntino es trabajador", sostuvo.

Pando detalló que se encuentran realizando entrevistas a goyanos que viven afuera. "Hay mucho goyano que quieren volver y está laburando en Entre Ríos o Santa Fe pero quiere volver a su pueblo. Es una oportunidad para ellos también", dijo.

