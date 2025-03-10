Práxedes López: "En Corrientes cambiaron el nivel inicial y la primaria"

La ministra de Educación de Corrientes, Práxedes López, se refirió en Hoja de Ruta al plan de lectura que llevan adelante en escuelas de la provincia. "En Corrientes cambiaron el nivel inicial y la primaria", aseguró.

"La verdad que estamos muy contentos. Cambió el nivel inicial y cambió la primaria. A la primaria vamos a llegar con libros. Primero y segundo grado, en la totalidad. Vamos a hacerlo también en tercero y los otros grados, más paulatinamente, pero un poco por la logística nada más y por el proceso de compra", explicó la Ministra.

López explicó que el producto bibliográfico de primer grado es de la doctora Ana Borzone, respetada especialista en alfabetización inicial, quien cedió la propiedad intelectual al Ministerio. En tanto, la producción de segundo grado es hecho enteramente por un equipo correntino.

"Cada uno va a tener su libro, va a poder escribir en cursiva, va a poder empezar a trabajar", explicó. Además, "el docente también va a tener los materiales y eso realmente nos llena de satisfacción". sumó.

"Tenemos fundaciones y especialistas que colaboran generosamente con Corrientes y eso nos permitió avanzar", agregó.

