Barrionuevo: "Con Emiliano Fernández y con José Romero venimos trabajando hace tiempo"

"Con Emiliano Fernández y con José Romero Brisco venimos trabajando hace tiempo", aseguró el senador de Unión por la Patria, Martín Barrionuevo. "En la medida en que nos pongamos de acuerdo en un proyecto colectivo en el que la honestidad sea un valor, se puede trabajar", destacó en Hoja de Ruta.

"Lo que decimos con muchos compañeros, y también los que no lo son, es que todo se está haciendo muy mal en el peronismo. Todo mirando a Buenos Aires todo el tiempo", aseguró.

Barrionuevo aseguró que él no habla "con todos". "No quiero poner límites pero está claro cuáles son los lugares en los que no voy a estar", sostuvo.

Aseguró que hace tiempo viene "trabajando con Emiliano Fernández y José Romero". "Me parece importante abrir la cabeza y construir una Corrientes para los correntinos", señaló.

"Me interesa la figura de Emiliano por lo que representa. Una Virasoro creciente, con empleo genuino", resaltó. "Los deseos de la provincia nos convocan a la construcción", sostuvo.

