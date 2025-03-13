Marina Stein: "Hoy tenemos un presupuesto 2025 que viene siendo prorrogado desde el 2023"

En el programa radial "Mucho Humo" del diario El Litoral, conversó este jueves Marina Stein, Secretaria General de la UNNE, quien puso sobre la mesa la situación que vienen atravesando los trabajadores docentes de las universidades ante el ajuste desmedido por parte del gobierno nacional.

"Creo que es importante la unidad y la masividad en los reclamos que estamos teniendo. No sirve que estemos aislados ni que lo hagamos solos. Es un momento para que la sociedad toda pueda seguir siendo beneficiaria de los derechos en educación, salud y vivienda sin necesidad de ser reprimidos ni encarcelados" dijo al finalizar la entrevista.

Como primera medida, instó a la ciudadanía en general a solidarizarse con el paro convocado por los frentes de las universidades nacionales y las federaciones no docentes, previsto para el próximo 17 y 18 de marzo. Y comentó que una de las exigencias que se reclama al gobierno nacional es que "no convocan a las paritarias, destacando que el último aumento fue del 1,2% en el mes de febrero. Y hoy los trabajadores, tenemos un presupuesto 2025 que se viene prorrogando desde el 2023".

Además agregó que desde la UNNE, sacaron un comunicado repudiando la represión de ayer frente al congreso. En este sentido, aunó el reclamo de los jubilados y de los trabajadores en general con la lucha que vienen realizando desde la comunidad de la UNNE. En un contexto donde el gobierno nacional ajusta constantemente hacia todos los sectores, jubilados, docentes, trabajadores, "es obvio que la gente va a salir a protestar. Todos los sectores que estamos siendo perjudicados por este gobierno, vamos a salir a protestar. No nos queda otra y los docentes de la universidades nacionales estamos en esa línea".

"Tanto los trabajadores docentes como no docentes, venimos sufriendo hace 14 meses el brutal ajuste. Ya tenemos una pérdida en términos nominales de 4 salarios y un desfasaje entre inflación acumulada, primordialmente en los cargos iniciales. Hay desfasaje del 90%" apuntó.

Ante este panorama, "los docentes, como los demás sectores de la sociedad, nos encontramos en un momento que tenemos que estar pensando cómo pagamos la luz, el agua, cómo nos movilizamos hacia nuestros trabajos y llegamos a fin de mes porque no nos alcanza el sueldo" expresó.

En relación a las condiciones laborales de los docentes de la UNNE, agregó que "los profesores adjuntos hoy tenemos que estar con seis años de antigüedad para no estar por debajo de la línea de pobreza y son docentes que cuentan con posgrados".

En paralelo también mencionó sobre las adscripciones en las universidades, y señaló que: "hace mucho tiempo hay profesionales ad honorem en condiciones injusta porque no se actualizan en las universidades de la región, los programas que sí existen a nivel nacional. Hay muchas cosas que debatir, no incluye sólo el salario, sino también programas".

Uno de los temas a hablar es que "la mayoría de los docentes, en todas sus categorías, se encuentran en situaciones precarias , estando incluso 15 años dentro de la misma categoría. Esto no nos permite avanzar en mejores condiciones salariales" apuntó.

"Hoy tenemos un presupuesto 2025 que viene siendo prorrogado desde el 2024 y 2023. Y el gobierno nacional que habla tanto de libertad y de respetar las garantías constitucionales, retiró el año pasado el presupuesto nacional a las universidades. Es decir, lo presentaron y luego lo retiraron impidiendo el debate". De esta forma, remarcó que "no existen diálogos con el gobierno porque han cortado todos los canales de comunicación. Ni siquiera permitieron el debate del presupuesto en el Congreso".

Entonces, "estamos ante un gobierno que no sólo genera violencia en las calles sino que desconoce la importancia que tienen las instituciones, incluso en el Congreso. Porque son los diputados y senadores los elegidos por el pueblo argentino", aseveró.

Respecto de la protesta de ayer frente al Congreso, expresó que Patricia Bullrich, generó "una casería humana hacia los jubilados que se encontraban reclamando por un derecho que era justo". En sintonía con ello, mencionó que el incidente al fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra peleando por su vida en el hospital Ramos Mejía, "nos remontan a épocas oscuras de nuestra historia, hacia donde no queremos volver. Y en donde la Ministra justifica el accionar represivo de la policía por ser un militante de izquierda. No escuché ninguna versión oficial que se ocupe del estado de salud del periodista, donde el disparo en la nunca con un gas lacrimógeno, fue bastante gráfico y contundente".

Finalizó la charla expresando el repudio hacia las fuerzas de seguridad y el accionar por parte de gobierno nacional, puntualizando que, "cuando un gobierno dice ser democrático, debe apoyar la libertad, no justifica la represión". En este sentido, aclamó que esto es preocupante para todos los argentinos, dado que "el protocolo de Bullrich es totalmente anticonstitucional y, su accionar, forma parte de una criminalización de la protesta".

Mira la nota completa acá: Marina Stein en Mucho humo