Hadad: "Hablan de la opinión de Buenos Aires y hay que fijarse quién tiene terminal ahí"

"Hablan de la opinión de Buenos Aires pero hay que fijarse quién tiene terminal allá", señaló sobre la interna partidaria del Partido Justicialista, el intendente Raúl Hadad y candidato a senador. En Hoja de Ruta, se refirió al proceso de normalización y los conflictos con otros dirigentes.

"La posibilidad de discutir la conducción del partido, hacia dónde tiene que ir, cuál es el proyecto político que queremos plantearle a la sociedad argentina, fue el 9 de marzo. Y nosotros presentamos nuestra lista", resaltó el intendente.

"Nos pusimos muy contentos cuando los normalizadores pusieron la fecha del 9 de marzo. A partir de ese momento vos tenés la libertad de poder armar como te guste, como puedas, como quieras, y de juntarte con los que vos quieras tu agrupación interna. Casi al 90% de los compañeros del interior de la provincia de Corrientes, y obviamente a un grupo importante también de compañeros y compañeras de Capital, participamos de eso", aseguró.

"Cualquier dirigente, no importa si es un caudillo histórico o si es una agrupación nueva, tiene la capacidad de construir en toda la provincia. Yo sé que la orden de Buenos Aires vino y fue en ese sentido, la de bajarse. Ahora hay que preguntarse, quién tiene terminal en Buenos Aires ahí", dijo en relación a algunso nombres propios.

"Estoy hablando objetivamente de mis compañeros y compañeras, repasando los nombres propios. Vos tenés la línea de la corriente Peronista Federal, que es la de Nancy Sand y Jorge Antonio, que responde al "Chivo" Rossi. Pitín Aragón que es la Cámpora y Germán, que es del Frente Renovador de Massa", aeguró.

"Tendría que ser la pregunta de, en ese grupo, a quién es el que le llamaron para que se baje", cerró.

Mirá la nota completa