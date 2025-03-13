En el marco de la jornada de reclamos y conflictos en Buenos Aires de jubilados de todo el país, Martina Vargas, jubilada docente de Corrientes y trabajadora social, señaló que: "La verdad de los jubilados de Corrientes y de todo el país es muy dolorosa". En Hoja de Ruta, contó cómo viven los correntinos estas problemáticas.

"La verdad de los jubilados es dolorosa. Vivimos reclamando, haciendo juicios, moviéndonos porque nuestro sueldo es mínimo", contó Martina. "Siempre fue dura pero con la gran devaluación fue peor", señaló.

Vargas se refirió a la obra social de los jubilados. "La obra social no nos cubre cosas. Los estudios y consultas. La mayoría nos cobra el plus y es bastante elevado más el gasto en medicamentos", sostuvo. "A nosotros nos toca traginar por los remedios y la atención", sumó.

La jubilada trabajó como docente en la ruralidad. En Herlitzka, Empedrado, paraje Sosa Cué y otros lugares. "Es triste después de tantos años pero es un batallar, no se resuelve de otra forma", dijo.

La represión en Buenos Aires, a Martina, le causó "estupor". "Vivimos escandalizados", agregó.

