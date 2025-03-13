La merienda de los chicos: tips y sugerencias de alimentación para la escuela

La merienda de los chicos es un drama muchas veces para los padres, madres y tutores que deben definir qué deben llevar en sus mochilas. Por eso, la licenciada en Nutrición, Emilia Botello, dialogó con Hoja de Ruta en su columna de los jueves y contó tips y sugerencias de alimentación.
Consejos para las meriendas
- Ofrecer más de una opción de cada tipo de alimento
- Acompañar la merienda con agua
- Si se lleva merienda a la escuela, se puede considerar la fruta, el yogur, los cereales, los frutos secos, o alguna preparación casera
- Se pueden preparar barritas energéticas en casa con frutos secos y crema
