La merienda de los chicos: tips y sugerencias de alimentación para la escuela

La merienda de los chicos es un drama muchas veces para los padres, madres y tutores que deben definir qué deben llevar en sus mochilas. Por eso, la licenciada en Nutrición, Emilia Botello, dialogó con Hoja de Ruta en su columna de los jueves y contó tips y sugerencias de alimentación.

Consejos para las meriendas

Ofrecer más de una opción de cada tipo de alimento

Acompañar la merienda con agua

Si se lleva merienda a la escuela, se puede considerar la fruta, el yogur, los cereales, los frutos secos, o alguna preparación casera

Se pueden preparar barritas energéticas en casa con frutos secos y crema

