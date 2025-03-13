¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

La merienda de los chicos: tips y sugerencias de alimentación para la escuela

Por eso, la licenciada en Nutrición, Emilia Botello, dialogó con Hoja de Ruta en su columna de los jueves y contó tips y sugerencias de alimentación.

Por El Litoral

Jueves, 13 de marzo de 2025 a las 14:00

Consejos para las meriendas

Consejos para las meriendas

  • Ofrecer más de una opción de cada tipo de alimento 
  • Acompañar la merienda con agua 
  • Si se lleva merienda a la escuela, se puede considerar la fruta, el yogur, los cereales, los frutos secos, o alguna preparación casera 
  • Se pueden preparar barritas energéticas en casa con frutos secos y crema 

