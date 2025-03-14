López Desimoni: "Estamos creando un partido liberal, federal y con alcance nacional"

"Estamos creando un partido liberal, federal y con alcance nacional", señaló en Hoja de Ruta, el ministro de Justicia, Juan José López Desimoni, y referente del Partido Popular. Hace tres semanas se llevó a cabo en la ciudad de Corrientes el lanzamiento del Partido Popular Federalista, una nueva fuerza política impulsada por Pedro Braillard Poccard y respaldada por representantes de diversas provincias argentinas.

"Es la conjunción de distintos distritos que vamos a conformar un partido nacional. Es para ofrecerla a la ciudadanía una opción republicana, de centro, liberal, que pueda competir en las próximas elecciones", señaló.

El tema central para López Desimoni es el federalismo. "Buscamos contraponer al centralismo y ese va a ser nuestro pilar de trabajo. La generación de riquezas de las provincias, la producción y más. Seguimos con esa mirada desde el puerto de Buenos Aires que es lo que nos preocupa", aseguró. "Buscamos construir una opción de federalismo", destacó.

El funcionario sostuvo que el partido tiene terminales en diferentes regiones del país como Chaco o incluso el sur de Argentina. "Tenemos que alcanzar que esas fortalezas regionales puedan producir lo que Argentina necesita". Además, señaló que el partido se mantendrá en Corrientes dentro de la alianza gobernante.

Mirá la nota completa