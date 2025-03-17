Fobo en el trabajo: "Ante la IA, no hay que tener miedo si no accionar"

Los avances en inteligencia artificial están redefiniendo el mundo del trabajo. La automatización, la digitalización y las nuevas expectativas laborales han generado un fenómeno creciente: el FOBO (Fear of Becoming Obsolete, miedo a volverse obsoleto). En su columna de los lunes, el consultor en Desarrollo Humano, Martín Branchi, indicó que: "Ante la IA, no hay que tener miedo si no accionar".

"Es una cosa que no está mal tener. Es un miedo positivo, movilizador. Es un miedo que debería generar acción y llevarnos a algo. En este caso a formarnos, aprender", señaló Branchi.

"Es un miedo que tiene una barrera muy baja que es la del tiempo que uno quiera pasar profesionalizándose", sostuvo.

El profesional indicó que el pase a la inteligencia artificial viene a repensar. "Es para preguntarnos cómo potenciar lo nuestro y reforzar eso que sólo los humanos podemos hacer como aquello social o emocional", señaló.

Ese traspaso es "irrreversible e inevitable", indicó Branchi.

