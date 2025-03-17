Priscila Toledo: "Ahora nos abocamos a la gestión, no pensamos en términos electorales"

La reciente nombrada intedenta de La Cruz, Priscila Toledo, señaló que: "Ahora nos abocamos a la gestión, no pensamos en términos electorales". Indicó que el equipo de gestión "está fuerte" y se "continúan los procesos institucionales". Cabe recordar que el 28 febrero pasado el intendente Carlos Fagúndez falleció tras pasar una larga enfermedad y Toledo, quien era viceintendenta, ocupó su lugar.

"Es una manera desafortunada. Sigue siendo un golpe muy duro haber sufrido la pérdida de Carlos. Más allá de ser nuestro líder político y él fue nuestro mentor. Estamos tratándonos de recuperar y continuar los procesos", indicó. "El equipo está fuerte", aseguró.

En términos electorales, aseguró: "Ahora nos abocamos a la gestión, no pensamos en términos electorales". "No se paró con nada, todas las obras continúan", señaló en relación a su gestión que durará hasta el 10 de diciembre.

Toledo es referente de Unión por la Patria y para llegar a la viceintendencia conformaron un armado electoral que, según dijo, "podría continuar".

