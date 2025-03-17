Orlando Álvarez, ingeniero agrónomo, Jefe de la agencia de extensión del INTA Ituzaingó, contó cómo se preparan para el remate ganadero que comenzará este jueves en Caá Catí. "Va a ser el remate con mayor cantidad de productores y cabezas de ganado", dijo en Hoja de Ruta.

"Yo creo que este va a ser el remate con mayor cantidad de productores y cabezas de ganado. Tenemos anotadas más de 30 mil cabezas y alrededor de 70 productores", indicó Álvarez. Según mencionó, es característico porque "por la seca el productor tendió a bajar la carga de sus campos, tenemos mucha seca y poco pasto", aseguró.

En este remate de Caá Catí, se trabaja con productores de San Miguel, Palmar Grande, Itatí, Lomas de Vallejos, Caá Catí, Itá Ibaté, San Luis del Palmar y "otras localidades de la región", sostuvo.

Entre los principales problemas de los productores, destacó la falta de alimentación que hay en los campos para la fuerte sequía. "Este es un remate especial porque nunca vimos tantos productores nuevos", dijo en ese sentido.

Mirá la nota completa