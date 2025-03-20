Cómo es el cronograma de actividades por el Día de la Memoria en Corrientes

El Espacio de Memoria RI9 invita a la comunidad de Corrientes a las actividades por el 24 de marzo por el día de la Memoria, Verdad y Justicia a 49 años del Golpe de Estado.

Las actividades centrales se realizarán el lunes a las 16 en Chaco y Costanera hasta el Espacio de Memoria por 3 de Abril y Costanera.

En tanto, el 22 de marzo a las 9 de la mañana se realizará una visita guiada en el lugar y a las 20 comenzará el cuarto ciclo de Memoria Cautiva, una propuesta teatral que reúne obras a la gorra.

"A través de lo cultural es una de las formas que tenemos para sostener la memoria", contó Lucía Artieda, coordinadora del Espacio de Memoria, a Hoja de Ruta.

"Venimos hablando de los hechos que parecen tan lejanos pero en mucho de lo que vamos contando vemos cosas del hoy", sostuvo.

Mirá la nota completa