Di Filippo: "Hay una vocación de poder que estaba adormecida por las intervenciones"

"Hay una vocación de poder que estaba adormecida por las intervenciones", aseguró sobre el Partido Justicialista el ex intendente de Goya, Alberto Di Filippo, en Hoja de Ruta. Aseguró que ve con optimismo la realidad del PJ y que se deberá trabajar mucho para unificar criterios de cara al año electoral.

"Es mucho mejor terminar el día 9 para comenzar el 10 con el partido normalizado", sostuvo el referente.

"Más allá de las divisiones, de los grupos, de los problemas que tiene el peronismo, es un paso tener autoridades propias en todos los departamentos y empezar a tomar decisiones desde casa, desde nuestra provincia, desde nuestras ciudades", resaltó.

"Siete u ocho años de intervención adormecieron esa vocación de poder o por lo menos la aumentaron. Sí existe esa faltante, pero no es toda responsabilidad de los dirigentes, y mucho menos de los militantes y afiliados. Esa vocación de poder estaba bastante adormecida con las sucesivas intervenciones", aseguró.

De cara al año electoral, Di Filippo destacó que aunar criterios entre las divisiones "va a costar mucho". "Pero costaría mucho más si no existiera la normalización. Es un pasito y va a haber progresos porque yo creo que con la intervención no estábamos bien. Vamos a mejorar, pero falta mucho", insistió.

Mirá la nota completa