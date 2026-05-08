Provincia acompañó la Asamblea de Fedecoop

El ministro de Producción, Walter Chavez, destacó el rol estratégico del cooperativismo y el acompañamiento del Estado provincial: “Desde el Gobierno de Corrientes estamos comprometidos en acompañar a las cooperativas en su crecimiento y en la consolidación de su funcionamiento institucional”. Además, subrayó que se trabaja en una agenda orientada a “promover la integración y fortalecer el concepto de empresa cooperativa en todo el territorio”.

Por su parte, el presidente de FEDECOOP, Jorge Gandolfo, valoró la participación y el trabajo conjunto: “Hoy tenemos 61 cooperativas asociadas y entre 100 y 110 activas en la provincia, lo que demuestra la fuerza del movimiento”. También remarcó la importancia de la articulación con el sector público: “Se está viendo una sinergia que nos hace muy bien y que va a impactar positivamente en el desarrollo provincial”.

En el encuentro también se puso en valor el centenario de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, símbolo de los 100 años de cooperativismo en Corrientes. En ese marco, desde el Ministerio se ratificó el acompañamiento a las entidades, con herramientas para su regularización institucional y el fortalecimiento de su funcionamiento, especialmente para las cooperativas más pequeñas.

