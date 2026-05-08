Se presentó la canción oficial del Mundial 2026: Shakira anticipó “Dai Dai”

La cantante colombiana Shakira presentó la composición “Dai Dai”, que será la canción oficial del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio se realizó este jueves a través de sus redes sociales, donde también se confirmó que el lanzamiento del tema será el 14 de mayo.

El videoclip fue grabado en el estadio Maracaná (Río de Janeiro), y muestra a la artista vestida con los colores de la selección brasileña. En la escena, Shakira aparece acompañada por bailarines y pelotas, mientras interpreta fragmentos de la canción en un ambiente de fuerte impronta futbolera.

El video finaliza con la frase “We Are Ready” (“Estamos listos”), anticipando el clima previo a la próxima Copa del Mundo. Shakira ya fue protagonista de otros mundiales con canciones como “Waka Waka” en 2010 y “La La La” en 2014.