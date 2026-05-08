Plus municipal en Corrientes: así es el cronograma de pago de mayo

La Municipalidad de Corrientes confirmó que este lunes 11 de mayo comenzará el pago del plus municipal para todo el personal. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 13 e incluye a trabajadores de planta, contratados y agentes neike.

Los empleados bancarizados tendrán depositado el adicional en sus respectivas cuentas bancarias desde el inicio del cronograma. El dinero podrá retirarse a través de los cajeros automáticos habilitados.

En tanto, los trabajadores neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.

El esquema de pago por terminación de DNI

Lunes 11 de mayo: 0, 1 y 2.

Martes 12 de mayo: 3, 4, 5 y 6.

Miércoles 13 de mayo: 7, 8 y 9.

Además, los agentes neike bancarizados que todavía no cuenten con tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en el Banco de Corrientes. En ese caso, deberán asistir a la sucursal ubicada sobre avenida Teniente Ibáñez 1826, según el cronograma de terminación de DNI.