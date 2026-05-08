Caso niño "N": dictaron prisión preventiva para el brasilero Josías Santos Regis

El Juzgado de Garantías de la ciudad de Esquina dictó la prisión preventiva de Josías Santos Regis, conocido como "El Brasilero", quien está imputado en la causa vinculada a la desaparición de su hijo. Continuará detenido hasta el inicio del juicio por tentativa de homicidio y posterior secuestro del niño "N".

Pedido de la fiscalía

La resolución fue firmada este viernes por el juez Jorge Gustavo Vallejos, quien hizo lugar al pedido de la fiscalía durante la audiencia de medidas de coerción. Santos Regis está imputado por los delitos de "homicidio agravado en grado de tentativa y supresión de menores en concurso real".

En la resolución también se dispuso que el acusado permanezca detenido en la Comisaría Segunda de Esquina. Quedará a disposición del Juzgado de Garantías mientras avanza la investigación.

Secuestro y búsqueda

El caso se inició el domingo por la noche en la ciudad de Esquina, cuando Santos Regis se llevó a su hijo de 6 años tras un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio Manzini. Según la investigación, antes de huir también disparó contra otro hombre, lo que derivó en la causa por tentativa de homicidio.

Ante la gravedad de la situación, se activó el protocolo nacional Alerta Sofía y comenzó un amplio operativo de búsqueda con participación de distintas fuerzas de seguridad. El niño fue hallado el martes por la mañana en el paraje Duraznillo, a unos 40 kilómetros de Goya, donde la Policía logró detener al acusado.