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Estafas en Corrientes: un hospital alertó sobre llamadas telefónicas y robo de información

Desde el centro de salud aclararon que no solicitan claves, códigos de verificación ni transferencias de dinero.

Por El Litoral

Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 10:17

Las autoridades del Hospital San José de Paso de los Libres emitieron una advertencia por estafas telefónicas realizadas en nombre de la institución. Según informaron, delincuentes utilizan llamadas y mensajes para intentar obtener datos personales o dinero.

Desde el centro de salud aclararon que ningún sector del hospital solicita claves, códigos de verificación o transferencias. También remarcaron que no se realizan pedidos de información sensible mediante WhatsApp o llamadas.

Modalidad de la estafa

De acuerdo al comunicado, los estafadores se presentan como trabajadores del hospital y, en varios casos, ofrecen turnos de vacunación. Durante la charla, buscan que las víctimas compartan códigos enviados por SMS, con el objetivo de hackear sus cuentas personales.

Recomendaciones 

Para evitar fraudes telefónicos y posibles hackeos de cuentas personales, es importante actuar con precaución ante llamados o mensajes sospechosos. Para esto, es clave verificar siempre los canales oficiales antes de realizar cualquier gestión.

  • Cortar inmediatamente la comunicación ante cualquier sospecha.
  • No brindar datos personales, claves ni códigos enviados por SMS.
  • Denunciar los números utilizados para este tipo de maniobras.
  • Confirmar turnos y trámites únicamente a través de canales oficiales.

 

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