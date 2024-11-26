Temporal en Corrientes: las lluvias dejaron familias evacuadas y un pueblo aislado

Tras un intenso temporal que causó estragos al sur de la provincia de Corrientes, enfrenta una difícil situación tras un intenso temporal que dejó a 45 familias evacuadas hasta el momento en la provincia, caminos intransitables y zonas afectadas por cortes de luz y voladuras de techos. La localidad de Sauce, Esquina y Pueblo Libertador son las más afectadas.

Según informó Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil de la provincia, señaló a El Litoral: “En Sauce todavía hay 35 familias evacuadas, pero son en total unas 68 familias afectadas por el temporal, con voladuras de techo”.

Estas familias están recibiendo refugio y asistencia en el Centro Cívico Municipal, donde se han instalado espacios de emergencia para atender sus necesidades inmediatas.

Además en Empedrado hay otras 10 familias evacuadas producto de las intensas precipitaciones.

En el pueblo Libertador, la situación es más crítica, ya que el acceso a los campos está completamente bloqueado debido a las intensas lluvias.

“En pueblo Libertador no se puede ingresar a los campos porque había llovido muchísimo, mañana vamos a ingresar porque los caminos son imposibles”, agregó Lovinson a este medio.

En tanto, el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, detalló a El Litoral que el trabajo para restablecer los servicios básicos continúa: "Algunas zonas siguen sin luz, pero estamos haciendo esfuerzos para solucionarlo a la brevedad. Las familias están recibiendo la ayuda necesaria, y en Sauce, afortunadamente, ya no está lloviendo, lo que nos permite esperar que el agua comience a escurrir".

Sin embargo, advirtió que el arroyo que atraviesa el pueblo representa un desafío, ya que las aguas desbordadas siguen afectando los campos y áreas urbanas.

En Esquina, otra localidad afectada, el acumulado de lluvias alcanzó un promedio de 130 milímetros. El intendente Benítez indicó que el municipio desplegó equipos en puntos clave como San Fernando e Itatí para responder a los pedidos de los vecinos. Por el momento indicaron que no hay evacuados en esa localidad.

Medios para comunicarse ante emergencias en algunas de estas localidades: