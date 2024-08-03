¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Prevención

Alerta naranja por riesgo de incendios: Corrientes tiene 60 focos activos

El Gobierno provincial reiteró la prohibición de quemas. 

Por El Litoral

Sabado, 03 de agosto de 2024 a las 09:20

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este sábado que hay 60 focos activos de incendios en la provincia y reiteraron la prohibición de quemas. 

En este marco, el gobierno informó que se encuentra trabajando en los 60 focos activos junto a bomberos voluntarios, brigadistas, salud pública, vialidad, helicóptero y avión del sistema nacional del manejo del fuego.

   

De esta manera, precisaron que la Provincia está en alerta naranja con índices de incendio extremo. 

Por tal motivo, remarcaron que "está prohibido el uso de fuego y la quema de pastizales en la toda la provincia de Corrientes". 

 

