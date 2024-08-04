Un fallo del STJ para el desarrollo y la prosperidad de Carlos Pellegrini

n Una nueva etapa de desarrollo y prosperidad se inicia en Colonia Carlos Pellegrini, corazón de los Esteros del Iberá. El Superior Tribunal de Justicia puso fin a una histórica disputa por tierras al rechazar el pedido de apelación ante la Corte Suprema de quienes pretendían socavar el derecho de los legítimos propietarios de 160 lotes: Sniechowski y sus herederos. Los ministros del máximo órgano judicial de Corrientes entendieron que no hay afectación alguna a ningún derecho constitucional, algo que la defensa de los herederos de los Sniechowski, en manos del Dr Luciano Torrent, demostró de manera detallada tras un arduo trabajo de 12 años.

"La justicia correntina ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y aplicar el derecho constitucional de la inviolabilidad de la propiedad garantizando a los propietarios su uso, goce y disponibilidad plena", explicó Torrent a El Litoral.

La resolución judicial funda las bases para el desarrollo y crecimiento sustentable de Colonia Carlos Pellegrini, pues aporta legitimidad a las acciones de los herederos de los Sniechowski, quienes desde un principio mostraron voluntad para que el corazón de los Esteros del Iberá sea ese destino turístico soñado por sus fundadores. Prueba de ello, fueron las donaciones de terrenos a los pobladores de la Colonia, a quienes inclusive se ayuda en las gestiones para la adquisición de los títulos de propiedad sin costo alguno.

Emprendedores, inversionistas y todos aquellos que apuestan a desarrollar el pueblo podrán hacerlo ahora con la certeza de que la justicia respalda cada accionar de los herederos de los Sniechowski. El caso se cierra definitivamente, con la verdad como único respaldo.

"Hay un nuevo estado de cosas a partir de ahora en un pueblo que es la vidriera de Corrientes ante el mundo, como destino turístico internacional de primer nivel, premiado por varios sitios, organismos y revistas internacionales. Esto generará un alto interés de inversionistas y emprendimientos turísticos, acompañándose todo ello con el respaldo de garantías jurídicas y constitucionales de todo país y provincia seria", detalló el abogado.

"Para nuestra parte el ejercicio pleno del derecho de propiedad que supo garantizar y respaldar en forma clara y contundente el Poder Judicial de Corrientes. Y para los habitantes e inversores y desarrolladores, este nuevo estado de certidumbre permite comprar e invertir para su crecimiento y el de la zona, con mayor perspectiva de desarrollo".Fueron años de lucha hasta que la verdad triunfó para Corrientes en un ejemplo de rectitud jurídica, que refuerza la seguridad jurídica tan pregonada en la provincia y el país.La Justicia ya había reconocidi por unanimidad a los herederos propietarios de 160 lotes de Colonia Carlos Pellegrini, casi todo el ejido urbano. El proceso judicial se inició hace 12 años con el intento, por parte de los herederos, de escriturar las propiedades que sus padres y abuelos habían adquirido de manera legal. Todo concluyó el jueves con la resolución del STJ de “no conceder, por inoficioso, el recurso extraordinario federal interpuesto electrónicamente, con costas a la parte recurrente”.La decisión final del Superior Tribunal de Justicia permitirá que quienes compraron inmuebles puedan acceder a la titularización de los lotes, ya que los legítimos dueños podrán avanzar en nuevos acuerdos de adquisición.Se terminaron años de litigio estéril, la Justicia confirmó que los Sniechowski son los propietarios de las tierras de la colonia Carlos Pellegrini desde el año 1975.En su edición del 26 de mayo El Litoral informó que el caso estaba cerrado y se adelantaba que la instancia era definitiva, que cualquier otro recurso ante la Corte, no estaría habilitado por el carácter restrictivo. Pues no se cumplirían ninguno de los presupuestos para su admisibilidad, por no afectar ningún derecho constitucional, por lo tanto cualquier intento no será habilitado, ni siquiera formalmente. La Justicia ratificó todo lo